Venezuela Dışişleri Bakanı: Amerika’nın General Süleymani’yi terör etmesi hainlikti

Ülkesinin Tahran Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Arreas, ikili ilişkilerin gelişmesi için Tahran’a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif ile yapıcı görüşmeler yaptığını söyledi.

Arreas, General Süleymani’nin şahadetine işaretle, ülkelerin bağımsızlığı ve milli egemenliğine saygı duyulmasına vurgu yaparak, tek yanlı uygulamalar ve İran aleyhindeki ambargoları mahkum etti.

İran’ı desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Arreasa, İran ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı gelecek aylarda iki ülkenin 9. Ekonomik Komisyon Toplantısının Tahran’da yapılmasına değinerek, bu toplantı ile birlikte iki ülkenin enerji, gıda sanayi, sağlık, ilaç ve tıbbi teçhizat alanlarındaki işbirliğinin artacağını söyledi.

9 Ağustos tarihinde iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 70. Yılının kutlanacağını ifade eden Arreasa, ilişkilerin en üst düzeye ulaştırılması için azimli olduklarını söyledi.

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2012