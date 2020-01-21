Sattari, Ankara'da Fuat Oktay ile görüştü

AA’nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişkiler değerlendirilerek, ticaret hacminin artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da görüşmede hazır bulundu.

Sattarı bugün ayrıca Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü ve Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) ziyaret etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli temaslar için Türkiye'de bulunan İran İslam Cumhuriyeti Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari'nin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirtti.

Saraç mesajında, ‘’Sayın Sattari ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 2015'te üniversite rektörlerimiz ile İran'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde başlayan iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birliği hususlarını ele aldık." dedi.

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2012