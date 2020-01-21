İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, Ankara’da Bakan Varank ile görüştü

AA’nın bildirdiğine göre, Sattari, görüşmede İran'da son yıllarda bilime dayalı ekonominin geliştirilmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını bildirerek, İran'ın son birkaç yılda geliştirdiği programlarla bu alanda çok büyük şirketler kurduğunu belirtti.

Sattari, "Bu şirketler hem ülkemizde hem de bölgesel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji nanoteknoloji ve tıp alanında büyük faaliyetlerde bulundu ve önemli sonuçlar elde etti. Üniversitelerimizdeki insan kaynağının büyüklüğü bilime dayalı ekonominin daha da gelişmesine sebep oldu." Diye konuştu.

Sattari, İstanbul'da yarın İran ve Türk şirketlerinin buluşacağı bir konferans düzenleneceğini belirterek "Yarın İstanbul'da Türk şirketlerinin misafiri olarak bir konferansa katılacağız. İran'dan yaklaşık 80 şirketin temsilcisi bu konferansta bana eşlik edecek ve Türk şirketleriyle görüşecek." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye ve İran arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülkenin yanı sıra bölgenin refahına da katkı sağlayacağını belirterek "Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.

İran'ın Türkiye ile kadim dostluk ilişkileri olduğunu vurgulayan Varank, bölgedeki kritik gelişmeler dikkate alındığında iki ülke arasındaki yakın istişarenin sürdürülmesinin, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Varank, Türkiye ile İran'ın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek , "Yakın diyaloğumuzu ve çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz, halklarımızın menfaatine olduğu kadar, bölgelerimizin istikrar ve refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.

Görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti

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2012