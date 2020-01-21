Komşu ülkelere 100 milyar dolar ihracat imkanı vardır

Kum kentinde açıklamada bulunan Zadbum, incelemelere göre komşu ülkelerin ihtiyacı olan ve İran’ı üretim imkanına sahip 100 milyar dolar’lık iacat imkanı bulunduğunu ifade eden Zadbum, İran’a komşu 15 ülkenin İran’ın ilk ihracat öncelikleri olduğunu ve İran’ın bu husustaki bakışının stratejik olduğunu söyledi.

Zadbum, komşu ülkelere ihracatın ulaştırma ve para nakli açısında daha kolay olacağını ifade ederek, ambargolar döneminde bunların iyi imtiyazlar olduğunu söyledi.

100 milyar dolar’lık ihracat kapasitesin kullanılması için çaba harcanması gerektiğini ifade eden Zadbum, komşu pazarlarının yanında İran’ın Endonezya, Vietnam ve Tayland pazarlarını da dikkate aldığını ve Suriye, Lübnan ve Yemen pazarlarında var olmak için de çaba harcadığını söyledi.

Afrika pazarın önemli diğer bir Pazar olduğunu ifade eden Zadbum, bu önemli pazarda var olabilmek için İran’ın çaba harcadığını söyledi.

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2012