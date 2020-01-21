21 Oca 2020 20:49
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News Code: 83643287
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İran-Umman Dışişleri Bakanları iki ülkenin stratejik ilişkilerine vurgu yaptılar

İran-Umman Dışişleri Bakanları iki ülkenin stratejik ilişkilerine vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- İran- Umman Dışişleri Bakanları Tahran’da yaptıkları görüşmede iki ülke stratejik ilişkilerine vurgu yaptılar ve en son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısa bir ziyaret için Tahran’ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Ceva Zarif ile görüştü.

Taraflar görüşmede iki ülkenin kardeşçe ve stratejik ilişkilerine vurgu yaparak, bölgedeki so gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Dışişleri Bakanı Zarif, Cuma günü Hindistan ziyaretinin sonunda Umman’ın başkenti Muskat’ta Alevi ile kısa bir görüşmede bulunmuştu.

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2012

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