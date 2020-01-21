Ruhani: Halkın General Süleymani’nin cenazesine yüksek katılımı Amerika’nın komplosunu suya düşürdü

Kültürel Devrim Yüksek Konseyinde konuşan Ruhani, halkının hem Irak hem de İran’a cenaze törenine yüksek katılımın Amerika’nın müttefiklerini bile yanına çekmesine engel olduğunu ifade eden Ruhani, bazı Avrupa ülke liderlerinin de telefon görüşmelerinde bu konudan üzüntü duyduklarını ve Amerika’nın uyguladığı terörün bölge için tehlikeli olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Bu teröre, dünya kamuoyu, toplumun önce gelenleri ve İslam dünyası özellikle İran komşularının çok iyi tepki verdiğini ifade eden Ruhani, bu terörle birlikte direniş çizgisinin daha da güçlendiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012