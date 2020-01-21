İran tamamen güvenlidir

Gürgan Belediyesi Basketbol Takımı'nın oynadığı maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Perry Petty, 'İran ve ABD arasında son aylarda sorunların şiddetlenmesine karşın, Gürgan ve İran'ın diğer şehirlerinde yaşayan halkın davranışları, bana karşı her hangi bir değişikliğe uğramadı' diye konuştu.

İran'ın güvenli ve huzurlu olmasına itiraf etmenin sadece kendi görüşü olmadığına dikkati çeken Amerikalı basketbolcu, 'İran Basketbol Ligi'nde oynayan diğer Amerikan öğrenciler de benimle aynı görüşü paylaşmaktadır. Sosyal medyada son günlerde bana dayandırılan bir videoda, İran'da yaşamaktan korktuğum gibi bir haber ortaya atılmış, ancak bu tür haberler tamamen yanlıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Uyruğunu değiştirmeyi ve İran Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istediğini belirten Petty, 'İran Milli Basketbol Takımı yetkililerin talepleri durumunda, 2020 OLimpiyat Oyunları Eleme Turu'nda İran için oynamaya hazırım. İranlı basketbol sevenleri arasında öok yakın ilişki ve arkadaşlığımın olduğu birçok dostum var. Bunlar benim İran ve Gürgan'da kalmam için önemli motivasyondur' diye ekledi.

İran Basketbol Ligi'nde oynayan Gürgan Belesiye Basketbol Takımı, ligin zirvesinde yer alıyor.