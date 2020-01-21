Ukrayna: İran uçak kazasına ilişkin taahhütlerini uygulamıştır

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajını iletmek üzere Ukrayna'da bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile başkent Kiev'de bir araya gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili meselelerin şeffaflaştırmak üzere üzerine düşen tüm taahhütlerini ifa ettiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birkaç gün önce yaptığı telefon görüşmesinde, dile getirdikleri taleplerin iran tarafından karşılandığını kaydeden Ukrayna Cumhurbaşkanı, İran'ın Tahran'da 45 Ukraynalı uzmana ev sahipliği yapması, uçakta ölen Ukraynalıların cenazelerinin derhal tespit edilip ülkelerine gönderilmesi ve bu konudaki gerekli araştırmaların yapılmasının İran'ın yaptığı iş birliği örnekleri olduğunu söyledi.

Geçen Çarşamba günü Taha İmam Humeyni Havaalanından kalkan Ukrayna Havayollarına ait uçak yanlışlıkla hedef alınarak düşürülmüştür. Kazada 167 yolcu ve 9 mürettebatı tamamı hayatı kaybetti.