Ulusların direnişi ABD'nin komplolarından pişman olmasını sağlayacak

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile görüşen Ruhani, bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

‘İran ve Venezuela, madenler, enerji, enerji santrallerinin inşası ve bilimsel ve teknik iş birliği dahil olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerini ve iş birliğini geliştirebilir. Yakın gelecekte iş birliği konusunda ortak bir komisyon düzenlemeye hazırız’ diyen Ruhani, 'ABD'nin yasa dışı eylemleri, insanlığa karşı suçtur. Kuşkusuz, bağımsız ülkeler bu baskı ve komplolara karşı koydukları için zafere giden yolda olacaklar. ABD komplolarından pişmanlık duyuyor’ diye belirtti.

Ruhan ayırca, İran'ın Venezuela halkının çeşitli uluslararası arenalarda ABD'nin baskısına karşı koymak için yanında duracağını sözlerine ekledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran’ın Venezuela ile ilgili kapsamlı ilişkilerinde verdiği desteği överek, Tahran-Karakas arasında ticaret, ekonomi, enerji, ilaç ve altyapı gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda ortak bir komisyon oluşturulması çağrısında bulundu.