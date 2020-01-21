21 Oca 2020 15:32
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Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın 13 ülkedeki yeni büyükelçisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın 13 ülkedeki yeni büyükelçisi ile görüştü

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 13 ülkeye atanan yeni büyükelçiler ile yaptığı görüşmede, büyükelçilerin ekonomik iş birliğini artırma, özel sektörün faaliyetlerini güçlendirme ve diğer ülkelerle ticaret yapma konusunda yardımcı olma gereğini vurguladı.

İran’ın Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Belarus, Ermenistan, Sırbistan, Güney Afrika, Nijerya, Kırgızistan, Sri Lanka, Moritanya ve Hırvatistan'daki yeni büyükelçileri, göreve gitmeden önce 21 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca büyükelçilerin ekonomik iş birliğini genişletme, özel sektörü ve diğer ülkelerle ticaret faaliyetlerini canlandırmanın yanı sıra, kültürel, bilimsel ve teknik iş birliğini artırmada yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.

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