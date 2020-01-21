Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın 13 ülkedeki yeni büyükelçisi ile görüştü

İran’ın Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Belarus, Ermenistan, Sırbistan, Güney Afrika, Nijerya, Kırgızistan, Sri Lanka, Moritanya ve Hırvatistan'daki yeni büyükelçileri, göreve gitmeden önce 21 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca büyükelçilerin ekonomik iş birliğini genişletme, özel sektörü ve diğer ülkelerle ticaret faaliyetlerini canlandırmanın yanı sıra, kültürel, bilimsel ve teknik iş birliğini artırmada yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.