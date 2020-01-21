İran'dan 2600 ton bitkisel ürün ihraç edildi

Kazvin Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Hamse yaptığı açıklamada, ’İhracatın 1800 tonu kuru üzüm, geriye kalan kısmı ise fıstık, bezelye, kızamık ve incir gibi ürünlerden oluştu. Bu ürünler Kanada, Polonya, Japonya, Hollanda, Bulgaristan, Kazakistan, Şili, Katar, Almanya, Rusya, Avustralya, Çekya, Irak, Ermenistan, Romanya, İtalya ve Türkmenistan’a ihraç edildi’ dedi.

Kazvin ili ülkenin tarım ürünlerinin yaklaşık 5%'ini üretiyor.

Kuru üzüm ve fıstık, Kazvin ilinin en önemli tarım ürünleridir.