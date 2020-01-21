21 Oca 2020 15:37
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İran'dan 2600 ton bitkisel ürün ihraç edildi

İran'dan 2600 ton bitkisel ürün ihraç edildi

Kazvin, İRNA- İran takvminin ilk 10 ayında (21 Mart- 20 Ocak arası) Kazvin ilinden aralarında kuru üzümün büyük payı olduğu 2600 ton bitkisel ürün ihraç edildi.

Kazvin Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Hamse yaptığı açıklamada, ’İhracatın 1800 tonu kuru üzüm, geriye kalan kısmı ise fıstık, bezelye, kızamık ve incir gibi ürünlerden oluştu. Bu ürünler Kanada, Polonya, Japonya, Hollanda, Bulgaristan, Kazakistan, Şili, Katar, Almanya, Rusya, Avustralya, Çekya, Irak, Ermenistan, Romanya, İtalya ve Türkmenistan’a ihraç edildi’ dedi.

Kazvin ili ülkenin tarım ürünlerinin yaklaşık 5%'ini üretiyor.

Kuru üzüm ve fıstık, Kazvin ilinin en önemli tarım ürünleridir.

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