ABD Demokrat aday adayı, İranlı öğrencinin ihracının durdurulmasını istedi

İran halkını destekleme iddiasında bulunan Beyaz Saray yetkilileri, bazı öğrencilerin vizelerini iptal ederek, onların ülkeye girşini engelliyor.

Bu nedenle göçmenlerin haklarını koruyan bir grup insan hakları savnucusu 20 Ocak gecesi Boston'un Uluslararası Logan Havalimanı'nda toplanarak, bir İranlı öğrencinin gözaltına alınmasını ve vizesinin iptalini protesto etti.

Bu öğrencinin kış döneminde Northeastern Üniversitesi'nde eğitime başlaması bekleniyordu.

ABD'de 2020 Başkanlık yarılında Demokratların önde geken aday adaylarından Elizabeth Warren dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu İranlı öğrenci, F1 vizesi ile eğitimini bitirmek için ABD'ye dönmüştü. ABD Gümrük ve Sınır Muhafız Müdürlüğü onu gözaltına almıştır. İranlı öğrencinin ABD'de ihraç süreci durdurulmalıdır. Biz Amerikan halkı, Trump yönetiminin yabancı korkusunu güden politikaları ile mücadele etmeliyiz' paylaşımında bulundu.

Geçtiğimiz Ekim ayında da ABD'nin 12 İranlı öğrencinin vize sahibi olmalarına rağmen ülkeye girişini engellediği medyaya yansımıştı.