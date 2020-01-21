Güney Koreli Sporcu: İran’da huzurum var

Güney Koreli sporcu Ming Su, yarışmaların düzenlenmesi şeklinin ve tesislerin büyüklüğünün bir dünya turnuvası seviyesi olduğunu belirterek, 'İranlı yetkilileri bu konuda tebrik etmeliyim’ diye vurguladı.

Yarışmaların yerli kültürü kullanarak özel bir estetiğe sahip olduğunu dile getiren Ming Su, pehlivanlık güreşine katılmasının bir nedeninin bu tür güzellikler olduğunu açıkladı.

Güney Koreli sporcu ayrıca, ’Önce Güney Kore'den Tahran'a, oradan da Bocnurd'a gittim. Yol boyunca herhangi bir güvenlik problemi veya tehlikesi görmedim. İran, kendini rahat hissedebileceğiniz bir ülke ve ben bunu hissettim’ diye ekledi.

3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası 18-22 Ocak tarihleri arasında Bocnurd Devlet Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenmektedir.