İran futbol kulüplerine yönelik yasak, İran toplumuna ambargo uygulama yolunun devamıdır

Asya Futbol Konfederasyonu'nun Asya Futbol Şampiyonası'na katılacak 4 İran futbol kulübünün güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapmalarını yasaklamasına tepki gösteren Rabii, 'İran kulüplerinin ev sahipliğinin yasaklanması konusu Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bu karar tamamen siyasi bir karar olup İran toplumuna ambargo uygulama yolunun devamı gibi sayılır' açıklamasını yaptı.

Rabii paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Spor camiası ve diplomasi ile ilgili kuurmlarımız, bu konuyu takip etmek ve İran halkının haklarını mantıklıca savunmakla sorumludur.

Futbol, İranlıların hayatlarının bir bölümü ve büyük takımlar, ülkemizin kimliğinin bir parçasıdır. Güvenliğin olmaması sadece bir bahanedir. İran, rakipsiz bir ligde şampiyon olmak isteyen birçok ülkeden daha güvenlidir'.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar vermiş ve İran'da büyük tepkilere neden olmuştu.