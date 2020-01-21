21 Oca 2020 09:21
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News Code: 83642072
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Dışişleri Bakan Yardımcısı:

İngitere'nin Tahran Büyükelçisi'ne ciddi uyarıda bulunduk

İngitere'nin Tahran Büyükelçisi'ne ciddi uyarıda bulunduk

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'e izinsiz bir gösteriye katılmasından dolayı İran'da bu tür davranışları sergilemekten kaçınması konusunda uyarıda bulunduk' dedi.

İngiltere!nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire'in Tahran'da izinsiz bir gösteriye katılması konusunda açıklamada bulunan Irakçı, 'Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık. Onunla çok sert muamele yaptık ve ardından da Dışişleri Bakanlığı olarak bir deklarasyon yayınlayarak, bu tür eylemlerin sürdürülmesi durumunda sadece çağırmaya yetinmeyeceğimizi bildirdik' diye knouştu.

İran'ın bu tür olanağn dışı eylemlere karşı İngiliz hükümetine açık mesaj ilettiğinin altını çizen İranlı yetkili, 'İngiltere hala büyükelçisini değiştirmemiştir. O kişisel nedenlerle ülkeden çıkmış ve yeniden dönecek' diye ekledi.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire 11 Ocak gecesi yasadışı bir mitinge katıldığı için tutuklandı, ancak kimliği ibraz edildikten ve diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu nedeniyle serbest bırakıldı.

Büyükelçi bu davranışından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı.

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