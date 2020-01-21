İngitere'nin Tahran Büyükelçisi'ne ciddi uyarıda bulunduk

İngiltere!nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire'in Tahran'da izinsiz bir gösteriye katılması konusunda açıklamada bulunan Irakçı, 'Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık. Onunla çok sert muamele yaptık ve ardından da Dışişleri Bakanlığı olarak bir deklarasyon yayınlayarak, bu tür eylemlerin sürdürülmesi durumunda sadece çağırmaya yetinmeyeceğimizi bildirdik' diye knouştu.

İran'ın bu tür olanağn dışı eylemlere karşı İngiliz hükümetine açık mesaj ilettiğinin altını çizen İranlı yetkili, 'İngiltere hala büyükelçisini değiştirmemiştir. O kişisel nedenlerle ülkeden çıkmış ve yeniden dönecek' diye ekledi.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire 11 Ocak gecesi yasadışı bir mitinge katıldığı için tutuklandı, ancak kimliği ibraz edildikten ve diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu nedeniyle serbest bırakıldı.

Büyükelçi bu davranışından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı.