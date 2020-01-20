20 Oca 2020 19:34
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News Code: 83641773
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İran Filmi Dakka Festivalinin en iyi film ödülünü kazandı

İran Filmi Dakka Festivalinin en iyi film ödülünü kazandı

Tahran, IRNA- Said Zamaniyan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Sur Boz isimli film Dakka Film Festivalinin en iyi kısa film ödülünü kazandı.

Film şu an İran’ın en önemli sinema olayı olan Fecr Film Festivalinin 38. Döneminde gösterilmektedir.

Filmin senaryosu daha önce de 5 uluslararası festivalden ödül kazanmıştı.

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2012

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