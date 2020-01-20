Yılın ilk 3 çeyreğinde çelik külçe üretimi 15.3 milyon tonu aştı

Erfe Demir Çelik Fabrikası, İsfahan Demir Çelik Tesisleri, Çadır Melu, İran Ulusal Çelik Şirketi, Binab Çelik, Huzistan Çelik, Güney Kave Çelik, Mubarek Çelik gibi tesislerde üretilen çelik ürünlerine baktığımızda, en çok üretim yapan biriminin İsfahan Mubareke Demir Çelik Fabrikası olması dikkat çekti.

Söz konusu dönemde Huzistan Demir Çelik Şirketi de 2 milyon 815 bin ton çelik külçe üretimi ile %18.2 payla Mubare Çelik'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bu yıl İran'da üretilen çelik külçe miktarının yılsonuna kadar 26 milyon tona ulşaması hedefleniyor. Bunlardan %40-45 gibi miktarının ihraç edilmesi de hedefler arasında.

Yılın ilk sekiz ayında ise ülke genelindeki demir çelik fabrikalarında 13.6 milyon ton çelik külçe üretilmişti.

İran Madenler ve Maden Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu bu yılın ilk 8 ayında üretilen çelik külçe miktarının geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4 arttığını ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde 13 milyon 669 bin ton çelik külçe üretiminin gerçekleştiğini açıkladı.