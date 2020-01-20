Polis misyonlarının hızlandırılması için İran polisi ile Ankara arasındaki iş birliği güçlendirilmeli

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend ile bir araya gelen General Şirzad, interpol polisinin görev ve faaliyetlerine işaret ederek, 'İran İslam Cumhuriyeti polis teşkilatı, başta komşu ülkeler olmak üzere yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının beklenti ve istemlerini hızla yapma konusuna sürekli vurgu yapmıştır' dedi.

İran polisinin uluslararası arenadaki amaç ve misyonlarına dikkati çeken General Şirzad, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerle ortak faaliyet ve iş birliğinin artırılması hususuna önem verdiğini ve bu doğrultuda İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin kapasitelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

İran'ın Ankara Büyükelçi Muhammed Ferazmend de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran interpol polisinin faaliyet ve gelişimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belirlenen hedeflere ulaşmak için olası engellerin giderilmesi ve uygun fırsatların oluşması konusunda hazır olduklarını duyurdu.

Ferazmend ayrıca İran interpol teşkilatı ile Türk meslektaşları arasındaki iletişim ve iş birliği düzeyinin geliştirilerek, polis misyonlarının hızlandırılmasının önemine değindi.