ABD 40 yıldır İran devletini yıkmaya çalışıyor

2 milletvekilinin sorularını yanıtlamak için İslami Şura Meclisi'nde kürsüde konuşan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran İslam Cumhuriyeti devletinin yıkılmasının ABD rejiminin bir gerçeği olduğunu ifade ederek, 'Biz de ABD'yi yakından tanıyor ve aynı yöntemle onlarla davranıyoruz' açıklamasını yaptı.

İsrail rejimi ve bölgedeki diğer küçük rejimlerin İran'ı kim yönetirse yönetsin haddiden fazla büyük olduğunu iddia ettiklerine dikkati çeken Zarif, 'Onlar İran'ın haddinden fazla büyük olduğunu iddia ediyor. 7 bşn yıl önce büyük olan bu büyük İran inşallah 7 bin yıl daha büyük kalmaya decam edecek ve onlar da şimdiki veya daha az büyüklükte kalacaklar' diye ekledi.