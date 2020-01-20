İran, Dünya Bocnurd Zorhane Sporları Şampiyonası'ndan takım olarak şampiyon oldu

Zorhane takım müsabakaları İran, Azerbaycan, Bangladeş, Afganistan, Irak ve Uganda’dan sporcuların katılımıyla Bocnurd Devlet Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlendi.

Pejman Sukuneti, İhsan Haddadi, Muhammedrıza Ebülhasani, Abbas Muradi ve Suranallah Muradi’den oluşan İran Milli Zorhane Takımı, 701 puanla ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.

Irak 484 puanla ikinci, Azerbaycan ve Afganistan ise ortaklaşa üçüncü oldu.

3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası 18-22 Ocak tarihleri arasında Bocnurd Devlet Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenmektedir.

İran Milli Zorhane Takımı'nda Alirıza Gulami, Höccet Reşidzade ve Muhammedrıza Salari teknik kadro olarak görev yapmaktadır.

Bu yarışmalara Polonya, Estonya, Türkiye, Kıbrıs, Macaristan, Güney Kore, Ukrayna, Azerbaycan, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Irak, Afganistan, Tanzanya, Uganda, Zimbabve ve Kamerun’den spocular katıldı

3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası, 21 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da düzenlenmektedir.

Zorhane’de yapılan geleneksel spor, İran’ın en eski sporlarından biridir. Zorhane’nin kökü Farsça ‘İktidar Evi’ anlamındadır. Bu sporların kökenleri İran’ın İslami Öncesi dönemine aittir. Zorhane deyimi bir spor salonu veya ağırlık odasına işaret ediyor. Zurhane’de yapılan İran’ın geleneksel sporları, çok özel adabı gerektiriyor. UNESCO Dövüş Sanatlarını Geliştirme Komitesi, zorhane sporları ve pehlivanlık güreşini İran adına resmiyete tanımıştır.