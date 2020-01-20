İran halkının direnişi, Amerika'yı kızdırmıştır

Hac yetkililerini kabul eden Ayetullah Hamanei yaptığı açıklamada, emperyalizmin birlik içinde İslam ümmetinin oluşması önünde engeller türettiğini belirterek, 'Kelimenin gerçek anlamıyla, yani ortak hedef ve irade ile hareket eden bir birlik adlandırabileceğimiz İslam ümmeti hala oluşmamıştır. Maalesef İslami birlik içim yürekleri çarpanların bu birliğin oluşturulması için yaptıkları çağrıya karşı İslami ülkelerde töhmet altında bırakma, çatışma ve savaş hakim olmuştur' diye konuştu.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Amerikalıların İran'ın normal bir ülkeye dönüşmesi gerektiği yönündeki açıklamalarından amaçları, İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya için sunduğu 'toplumun oluşum ve yönetiminde halk düşünceleri ile İslami düşünce ve dini temellerin birleştirilmesi' fikrini bir kenara bırakmasıdır.

Dini demokraıs modeli dünya tarafından pek bilinmiyor ve günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyet gösteren milyonlarca propaganda aracı karşısında haccı, bu modelin anlatılması, Amerika'nın düşmanlık sebebi ve İran halkının zorbalıpa boyun eğmemesi gibi meselelerin dillendirmek için kullanabiliriz.'