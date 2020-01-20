Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ukraynalı mevkidaşına mesajı

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, gelecek hafta Rusya Devlet Duması Başkanı'nın parlamento ilişkilerini görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret edeceğini ve ziyareti sırasında İranlı yetkililerle bir araya geleceğini de ifade etti.

Bölge ülkelerinden bir yetkilinin yarın Tahran'a geleceğine değinen Musevi, AB liderleri tarafından Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın işletilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'İran, Nükleer Anlaşma'ya bağlıdır. Bize önemli olan karşı tarafın yaptıklarıdır ve bugüne kadar onlardan bir eylem görmedik. Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi askıya almanın beşinci adımı, bu konuda attığımız son adımdır. Ancak İran nihai ve etkin bir adımın tasarlanması üzerine çalışmaktadır.'