ABD'nin bölgede yenilgiye uğramasının parolası Direniş'tir

Şehit General Kasım Süleymani'nin şehit düşmesinden iki haftadan fazla bir süre geçse de birçok kişi hala onun şehit düştüğüne inanmıyor ve onun ve Ebumehdi Mühendis'in kan davasını almak için ABD'nin bölgeden çekilmesine ve dünya emperyalizminin bozguna uğramasına kadar çalışmalarına devam edeceklerini söylüyor.

İran üniversitelerinde eğitim gören bazı yabancı öğrenciler, General Kasım'ın düşüncelerinin yoluna gönül adamış ve hedeflerini onun düşüncelerinin bölgede yayılması olduğunu ifade ediyorlar.

Tahran Üniversitesi'nde yönetim bölümünde doktora çğrencisi Suriyeli Mehdi Şeyh İsa, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit General Kasım Süleymani'nin Direniş Cephesi üzerindeki etkisine değinerek, 'General Kasım sadece İran için değildi. Dünya emperyalizminden kurtulmak isteyen tüm müslümanlar ve özgürlük isteyenler, onu tanıyor' diyor.

Tahran Üniversitesi felsefe bölümü yüksek lisans öğrencisi Afgan Cafer Sultani de Genelal Süleymani hakkında şu görüşü oaylaşıyor:

'General Kasım Süleymani, bölgede güvenlik limanı gibi hareket ediyordu. O siyasi ve Şii söylem ve Direniş Cephesi'ni oluşturmakla düşmanların bölgedeki varlığını zayıflatmaya ve bölge ülkelerini tek uygarlık altında bir araya getirmeye çalışıyordu'.

Şehit Beheşti Üniversitesi'nde İranoloji bölümünde doktora yapan Senegalli Grogom da İRNA'ya şu açıklamayı yapıyor:

'Şehit General Kasım Süleymani, sadece İran için değil, dünyanın bütün özgürlükçü müslümanlara ait uluslararası bir karakterdi.'

Tahran Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Rus Melina da İRNA muhabirine Şehit General Süleymani için şöyle konuştu:

'ABD istediği herşeyi yapabileceğini düşünüyor, ancak Asya ülkelerinin tamamı da bağımsızlık hakkına sahipler ve kendi hayatları hakkında karar vermeleri gerekiyor, zira Ortadoğu, dünyanın kalbi konumundadır.'

Öte yandan yine Tahran Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Rus Viktor Daniev, 'ABD tüm uluslararası yasaları ayaklar altına aldı. İran ise ABD'nin terör saldırısına füzelerle yanıt verdi. Bu tamamen mantık çerçevesine sığıyor' diye görüşünü dile getirdi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.