İranlı Kadın koşucu Dünya Ateltizm Şampiyonası'nda 60 metrede dünya rekorunu kırdı

Sırbistan’ın başkenti Belgard’da düzenlenen Dünya Ateltizm Yarışması'nda koşucumuz Ferzane Fesihi 60 metrede 7.29 saniye ile dünya rekorunu kırmayı başardı.

60 metre dünya salonu giriş rekoru 7.30 saniye iken Fesihi 0.01 saniye daha hızlı koştu.

Fesihi, kendi eski rekorunu da tazeledi.

Bu rekorun Dünya Atletizm Federasyonu'nda tescil edilmesi halinde Fesihi, gelecek aylarda düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’a katılma hakkını kazanacak.

Ferzane Fesihi, daha önce de Sırbistan Ateltizm Kulüpler Yarışmaları'nda 60 metrede birinci olmuştu.

Partizan Belgrad'ın davetiyle yarışmalara katılan Ferzane Fesihi, 7,46 saniye rekoru ile birinci oldu.

Daha önce de Asya'da bronz madalya kazanan Fesihi, Belgrad'ın Partizan Kulübü temsilcisi olarak yarışmalarda mücadele etti.