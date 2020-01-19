İran-Azerbaycan sınırlarının güvenliği yatırıma zemin hazırlamıştır

Gilan ilindeki ve komşu Azerbaycan'daki Astara sınır köprüsünü ziyaret eden General Kasım Rızayi, ’İran'ın Azerbaycan ile 750 km'lik ortak sınırı var ve iki ülke arasındaki dört aktif sınır kapısından yaklaşık 8 bin kişi yasal olarak günlük geçiş yapıyor’ dedi.

General Rızayi yaptığı açıklamada, 'Bugün Astara'da İran-Azerbaycan sınır muhafızları ile yaptığımız toplantıda sınır ilişkileri, ticari ulaşım tesislerinin oluşturulması, vizelerin iptali ve Batı Asya'da Batılı güçlerin varlığı hakkında ortak bir toplantı düzenledik' diye konuştu.

İran ve Azerbaycan sınır muhafızları tarafından Tahran'da ikili bir görüşme yapılacağını kaydeden İranlı üst düzey askeri yetkili, İran sınır muhafızları, Azerbaycan ve Türkiye Jandarma Genel Komutanı tarafından yapılacak üçlü toplantının yapılmasının gündemde olacağını açıkladı.

Azerbaycan Sınır Muhafız Güçleri Komutanı Elçin Quliyev de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İki ülkenin sınır muhafızları arasında yapıcı bir etkileşim var. Çabalarımızın Astara sınır kapısının 24 saat çalışma yapmasından dolayı artması gerekmektedir’ dedi.

Astara Hazar Gölü kıyısında, İran-Azerbaycan sınırında bulunur. Sadece İran'ın değil Kafkasya'nın da önemli ticaret merkezlerinden birisidir. Kentin adının Talişçe (Osta-ro veya hosta-ro) isminden geldiği sanılmaktadır. Şehrin 6000 yıllık tarihi vardır ve buraya ilk yerleşenler Talişler'dir. Daha sonra ticaret için gelen Azeriler de bu şehre yerleşmeye başlamışlardır.

Şehrin hemen kuzeyinde, Azerbaycan sınırları içerisinde kalan ve kendisiyle aynı adı taşıyan başka bir şehir daha vardır. Azerbaycan'ın Astara şehri 1813 yılında imzalanan Gülistan Antlaşması'yla Ruslar'a bırakılmış ve daha sonra Azeri yönetimi altına girmiştir.