İran'dan Asya Futbol Konfederasyonu'nun kararına tepki

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar verdi.

İran Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada, AFC'nin kendilerine bir yazı göndererek "Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan bazı maçların güvenlik nedeniyle tarafsız bir sahada oynanması kararı alındığı" bilgisini ilettiği belirtilmişti.

Salihi Emiri böylece Asya Olimpiyat Komitesi'ne gönderdiği yazı ile İran'ın bu karara resmi itirazlarını bildirdi.

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yazısında şu ifadeler kullanıldı:

Asya Olimpiyat Komitesi Başkano Sayın Ahmed Fehd el-Sabah

AFC'nin İran futbol kulüplerine yönelik aldığı ve AFC'nin kendi yasa ve mevzuatına aykırı kararına dikkatinizi çekmek isterim.

Tek taraflı olarak alınan bu karar, İran Ulusal Futbol Federasyonu'na danışılmadan alınmıştır. Zira İran Ulusal Futbol Federasyonu Tahran ve diğer şehirlerde yapılması planan maçlarda güvenlik açıısndan garanti verebilirdi.

Kendi iyi konumunuz ve iyi ilişkilerimiz dikkate alınarak, AFC'nin bu kararını gözden geçirmesini ve İranlı kulüplerin Olimpiyat Sözleşmesi ve FIFA Ana Sözleşmesi uyarınca haklarının korunmasının sağlanmasını umuyoruz.

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer yetkili makamlar da İran'da her hangi bir tehlikenin bulunmadığını ve ülkemize güvenlikle ziyare,t yapabileceklerinin altını çizmektedir.

Vereceğiniz destek bizim memnuniyet duymamıza neden oalcaktır'.