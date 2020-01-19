Hintli ve Çinli turistler, Avrupalılara alternatif olabilir

İRNA’ya konuşan Hamzazade, ‘Turizmi geliştirmeye yönelik çözüm olarak Çin, Rus ve Hintliler gibi diğer yabancı turistlerin İran'a gelişi için şartları sağlayıp kolaylaştırarak, Avrupa turlarının iptalinden kaynaklanan zararların bir kısmını telafi edebiliriz' diye belirtti.

Bu ülkelerin büyük bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Hamzazade, 'Kesinlikle bu ülkelerin vatandaşlarının büyük bir kısmı her yıl birçok yabancı ülkeye seyahat etmekte ve İran onlar için iyi bir destinasyon olabilir’ diye ekledi.