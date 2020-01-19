19 Oca 2020 15:34
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News Code: 83639990
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İran Otelciler Derneği Başkanı:

Hintli ve Çinli turistler, Avrupalılara alternatif olabilir

Hintli ve Çinli turistler, Avrupalılara alternatif olabilir

Tahran, İRNA- İran Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, 'Mevcut turizm koşullarının üstesinden gelmek için uygun politikaların uygulanması gerekmektedir. Hindistan ve Çin'den gelen turistler, Avrupalı turistlere alternatif olabilir’ ifadesini kullandı.

İRNA’ya konuşan Hamzazade, ‘Turizmi geliştirmeye yönelik çözüm olarak Çin, Rus ve Hintliler gibi diğer yabancı turistlerin İran'a gelişi için şartları sağlayıp kolaylaştırarak, Avrupa turlarının iptalinden kaynaklanan zararların bir kısmını telafi edebiliriz' diye belirtti.

Bu ülkelerin büyük bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Hamzazade, 'Kesinlikle bu ülkelerin vatandaşlarının büyük bir kısmı her yıl birçok yabancı ülkeye seyahat etmekte ve İran onlar için iyi bir destinasyon olabilir’ diye ekledi.

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