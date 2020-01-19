İran nano teknoloji alanında dünya dördüncüsü

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Nano Tıp ve Nano Güvenlik Konferansı'nın basın toplantısında konuşan Riyazet, ‘Komşularımızdan bu konuda açık ara öndeyiz. Ana rakiplerimiz Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerdir. Geçtiğimiz yıl, Bilimsel Bilgi Enstitüsü'nda (ISI) yayınaldığımız 10 bin 400'den fazla makale ile dünyada dördüncü sırada yer aldık’ ifadesini kullandı.

‘Bilim üretiminde iyi bir konuma geldik ve bu da uluslararası şirketlerin ticarileştirilmesi, ihracatı ve oluşturulması ile uluslararası işbirliğini göstermektedir’ diyen Riyazet, İran'ın nanoteknoloji alanında 35 binden fazla üniversite mezunu olduğunu ve bunun bir kısmının tıp alanında olduğunu söyledi.