İranlı turist deve üstünde Azerbaycan'ın Gence şehrine ulaştı

APA tarafından yayınlanan habere göre, 'Dünya turunu 9 ay önce İran'ın güneyinden deve üzerinde başlayan Emiri Rudan, Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden geçerek bugün Gence'ye ulaştı' ifadeleri yer aldı.

Deve üzerinde yolculuk yapan İranlı turist, uzun gezisinin amacının ikş hörgüçlü develer gibi hayvan türleri ile İran'ın turistik cazibe merkezlerinin tanıtımı olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalar yapan Emiri Rudan, 'Daha önce de Gence tarihi hakkında yazılar okudum. Bu gezide ünlü şair Genceli Nizami'nin mezarını ziyaret edeceğim' dedi.

İranlı turist Azerbaycan'da halkın sıcak davranışlarından memnuniyet duyduğunu belirterek, Azerbaycan'ın ardından Gürcistan ve oradan da Avrupa'ya gitmeği düşündüğünü kaydetti.

Aslen öğretmen olan Muhammed Emiri Rudan, 20 yıldan fazladır yurt dışı geziler yaparak dünyayı dolaşmaktadır.