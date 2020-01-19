İranlı boksör 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın en iyi boksörü seçildi

Umut Ahmedi Sefa İstanbul'da düzenlenen 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın en iyi boksörü olarak seçilerek ödülünü aldı.

Turnuvanın kapanış günü olan dünkü final yarışmalarında Müslüm Maksudi 60 kg'de Faslı rakibine, Umut Ahmedi Sefa 52 kg'de Moğol boksöre ve Tufan Şerifi 91 kg'de Cezayirli sporcuya karşı mağlup olarak birer gümüş madalya sahibi oldular.

Daha önceki yarışmalarda da Danyal Şehbahş, Hüseyin Danişver, Ali Cemali ve İhsan Ruzbehani birer bronz madalya elde etmeyi başarmıştı.

İstanbul'da düzenlenen 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan İran Milli Boks Takımı sporcuları, 3 gümüş ve 4 bronz ve toplamda 7 madalya ile şampiyonayı bitirdi.

10 boksörle 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan İran Milli Boks Takımı'nda teknik direktörlüğünü Alirıza Esteki üstlendi.

İran Milli Boks Takımı, Şubat ayının başlarında Çin'de düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Yarışmaları'na hazırlanmaktadır.