Avrupa nükleer mesele konusunda adilane yaklaşım sergilemeli

Meclis'teki açık oturumda konuşma yapan Laricani, 'Üç AB ülkesinin İran nükleer meselesine ilişkin aldıkları karar ve İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokması, çok üzüntü vericidir. AB üyesi ülkelerden birinin bakanı, ABD'nin kendilerini İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri durumunda bu ülkeye ihraç edilen araçlara uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25 seviyesinde artacağı yönünde tehdit ettiklerini duyurdu' diye konuştu.

Sorunun İran'ın davranışında olmadığını be AB ülkelerinin defakarca ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesini kınadıklarına işaret eden Laricani, 'Sorun, ABD'nin 3 büyük AB ülkesini tehdit ederek, onları hakaret edici ve adilan olmayan davranış sergilemelere zorlamasındadır' değerlendirmesinde bulundu.

Laricani konumasını şöyle sürdürdü:

'İran tehdit edilecek ülke değildir. ABD'nin bir yıldan fazla nükleer konusundaki hasmane tutumundan geçmesine rağmen AB sadece siyasi deklarasoyunlar vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti uzun süre sabır göstermiştir.

Biz açıkça Avrupa Nükleer Anlaşma'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması olarak bilinen 37. maddeyi işletirken adilane olmayan tavır sergilerse, İran İslam Cumhuriyeti de UAEK ile iş birliği konusunda ciddi bir karar alacağını ilan ediyoruz. Biz bunu başlatan taraf değil, başlatılan eyleme uygun biçimde yanıt veren taraf olacağız. En iyisi adilane davranmanızdır.'