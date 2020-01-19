19 Oca 2020 11:05
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News Code: 83639225
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18 yabancı ülkeden halterciler Uluslararası Namcu Halter Şampiyonası'na katılacaklarını duyurdu

18 yabancı ülkeden halterciler Uluslararası Namcu Halter Şampiyonası'na katılacaklarını duyurdu

Reşt, İRNA- 18 yabancı ülkeden halterciler, İran'da düzenlenecek Uluslararası Namcu Yarışmaları'na katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

İRNA'ya konuşan Gilan İli Haltercilik Kurulu Başkanı Asger İbrahimi, şu ana kadar yaklaşık 100 haltercinin Uluslararası Namcu Yarışmaları'na katılacaklarını bildirdiğini ve İran Milli Halter Takımı'nın yanı sıra 18 ülkeden sporcuların bu yarışmalarda yarışacağını ifade etti.

İbrahimi Uluslararası Namcu Halter Yarışmaları'na İran'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Irak, Kamerun, Bangladeş, Bosna Hersek, Norveç, Türkmenistan, Ürdün, Moğolistan, Ukrayna, Çin, Ermenistan, Endonezya, Romanya ve Katar’dan haltercilerin mücadele edeceğini belirtti.

2 Şubat günü Gilan ilinin merkezi Reşt'te Şüheda Spor Kompleksi'nde başlayacak Uluslararası Namcu Halter Yarışmaları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Yarışmaları'ndan biridir.

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