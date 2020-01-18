Cumhurbaşkanı Ruhani, Ayetullah Sistaniye'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunsdu

Cumhurbaşkanlığı'nan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ayetullah Sistani'ye yönelik mesajında şu ifadelere yer verildiği belirtildi:

'Sizin başarılı ameliyat geçirmeniz ve sağlığınızı korumanız, tüm sevenlerinizi yürekten sevindirdi. Zatıalinize Allah'tan acil şifalar dilerim.'

Ayetullah Ali Sistani geçtiğimiz günlerde sol ayağının kemiklerinin kırılması nedeniyle ameliyat geçirmişti.

1930 Meşhed doğumlu Ayetullah Sistani, Irak ve İslam dünyasında en büyük Şii dini taklit mercilerinden biri olarak görülmektedir.

Her zaman başta Irak olmak üzere İslami mezheplere mensup kişiler arasında birliğe vurgu yapan Ayetullah Sistani, Irak'ta IŞİD'e karşı halk seferberliğinde büyük rol oynadı.

Irak medyasına göre, Ayetullah Sistani'nin yakınlaro, ameliyatının ülke dışında yapılmasını istemesine karşın, Ayetullah Sistani Iraklı doktorlar tarafından ameliyata alınmayı tercih etti.