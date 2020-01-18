Ambargolar, nadir hastalığı olanlara sorun çıkarmıştır

İran Nadir Hastalıklar Kurumu'nun haberine göre Kaşkavi yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı ambargoların İran'da nadir hastalıkları olanların ilaç teminini engellediğini ifade etti.

'İki ay önce İran Nadir Hastalıkları Krurmu Genel Müdürü, özel hastalıkları olan hastaların ilaçlarını elde etmek amacı ile Madrid'e bir gezi yaptı' diyen Kaşkavi, 'İlaç firmaları ABD ambargoları yüzünden her hangi bir ilaç veremeyeceklerini dile getirdiler' diye ekledi.

MPS ve diğer özel hastalıklara yakalanan hastaların ilaç sıkıntısı nedeniyle İran Nadir Hastalıklar Kurumu Genel Müdürü, İran'ın Madrid Büyükelçisi Kaşkavi'ye bir yazı göndererek, Sağlık Bakanlığı ve Gıda ve İlaç Kurumu aracılığıyla bu hastaların ilaçların temin edilmesinin kolaylaştırılmasını istemişti.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı'nın ifadesine göre, ABD yönetimi, MPS hastalarının ilaçlarıunı elde etmeleri yollarını tıkamaya çalışıyor ve bu ilacı üreten bazı firmaları, ambargo uygulamak ve iş birliği yapmamakla tehdit etmiştir.