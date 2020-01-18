İran yabancılara hizmet hakkındaki tecrübelerini başka ülkelere de sunabileceklerini duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Ivo Freijsen ile bir araya gelen Mahmudi, 'Yeni yılda yabancı ve göçmenler konusunda faaliyet gösteren uluslararası kurumların İran'la iş birliği hakkında yeni tedbirler alınır, zira bize göre mültecilere yönelik hizmetler için büüyk ve daha iyi kararların alınması gerekmektedir' dedi.

Mültecilerle ilgili eski stratejilerin korunup kullanılması ve yeni mekanizmaların devreye girmesinin önemine değinen İranlı yetkili, son 40 yılda yabancılar ve göçmenlere dönük hizmet açısından edindikleri büyük tecrübeleri, diğer ülkelere transfer etmeye hazır olduklarını ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İran Temsilcisi Ivo Freijsen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran hükümetine mültecilere yönelik geniş çaplı hizmetler sunması nedeniyle teşekkürlerini sunarak, 'Birkaç ay önce İsviçre'de düzenlenen Dünya Mülteciler Forumu'nda İran'ın mültecilere yönelik hizmetleri dillendirildi. Yni yılda İran'ı daha fazla desteklemek için bir mekanizmayasahip oluruz. Yeni yılda İran, Afganistan ve Pakistan'ın desteğiyle mülteciler alanında faaliyette bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlara ilişkin bir mekanizması umuyoruz' dedi.