İranlı genç karateci Paris'te onurlandırıldı

Tahran, İRNA- Dünya Karate Federasyonu'nun belirttiğine göre, Paris'te düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi sırasında İranlı Seccad Gençzade'nin de aralarında bulunduğu dünyanın 2019 yılındaki en iyi karateciler onurlandırılacak.

Dün Paris'te başlayan Karate-1 Ligi sırasında 2019 yılında dünya karatesine damga vuran en iyi karateciler, yapılacal özel törenle onulandırılacak. Türkiye'den Serap Özçelik'in de aralarında bulunduğu karateciler arasında İranlı Gençzade'nin yanı sıra 11 ülkeden karateciler yer alıyor. İran'ın en iyi karatecilerden birinin Seccad Gençzade, Fas, Çin ve İspanya Karate-1 liglerinde şampiyon olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Şili'de düzenlenen karate müsabakalarında da altın madalya kazanmayı başaran Milli sporcumuz, 2020 yılına iyi başlamış gibi görünüyor.