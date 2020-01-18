İran'ı her yıl 600 bin sağlık turisti ziyaret ediyor

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Toplantısı'nda konuşan Seyyid Kamil Takavi, 'İran'da sağlık hizmetlerinin fiyat ve bedelinin az olması, ülkemizin bu sektörde sağladığı avantajların başında gelmektedir. Araştırmalarımza göre, 2011 yılında ülkede bulunan 828 hastane sayısı 2018 yılında bin civarına yükselmiş ve hasta yatak sayısının artış göstermesi de hizmetlerin sunulmasındaki kapasitemizi geliştirmiştir' diye konuştu.

Daha önce 108 bin hasta yatağı olan İran'ın bu alandaki kapasitesinin halihazırda 141 bine ulaştığını ifade eden Takavi, yatağın hasta başına oranının 1.4'den 1.7'e çıktığını kaydetti.

Hasta yatak sayısının artış kaydetmesinin yanı sıra yatak doluluk oranının da yüzde 70'ın altında olduğuna değinen İranlı yetkili, özel sektörün elinde bulundurduğu imkanlarla sağlık ekonomisine katkıda bulunabileceğini sözlerine ekledi.