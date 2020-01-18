İran tasarımı Zafer uydusunun tasarımının sonuna gelindi

Uzay Kurumu'nun isteği üzerine İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi tarafından tasarlanan araştırma-ulusal Zafer uydusunun 113 kg ağırlığında olduğu ve yörüngede ömrünün en az 1.5 yıl olduğu7 açıklandı.

Misyonunun gerçek zamanda görüntüleme ve kaydettiği verileri iki kullanı arasında tek taraflı sesli bir iletişim yapmak olduğu belirtilen Zafer uydusunun yüksekliği 530 kilometredir.

Kameraların kalitelerinin artması, kontrol titizliğinin iki katına çıkması ve sesli verilerin gönderilme fiyatının en az 15 kata çıkmaso, Zafer uydusunun diğer özelliklerindendir. Zafer uydusu ayrıca renkli kameralarla donatılarak yer küresinin yüzerin den görüntü ve kamera çekme kabiliyetini barındırmaktadır.

İran'ın diğer uydusu olan Nevid'den en az yüzde 300 düzeyinde daha iyi bir düzeyde olduğu belirtilen Zafer uydusunun daha ileri teknolojili kontrol sisteme de sahip olduğu bilinmektedir.