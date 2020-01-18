İranlı güreşçiler İtalya Matteo Pellicone Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Dünya Güreş Birliği'nin sıralamasında yer alan Matte Pellicone Güreş Şampiyonas'nda Muhammedhüseyin Muhammediyan 97 ve Emirhüseyin Zare 125 kg'de birer altın madalya kazanmayı başardı.

97 kg'de yarışan Muhammediyan finalden önce Kazak, ABD ve İtalyan rakiplerini yenerek finale yükseldi ve final yarışmasında da Belaruslu güreşçiyi büüyk bir zaferle mağlup ederk altın madalyyı boynuna taktı.

125 kg'de ise diğer güreşçimiz Emirhüseyin Zare tüm rakiplerini yenilgiye uğratarak altın madalya sahibi oldu. Güreşçimiz finalde Rus güreşçi Bilal Mahov'a karşı elde ettiği zaferle şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Behnam İhsapur ve Yunus İmami sırasıyla 65 ve 74 kg'de rakipleri ile madalya elde etmek için karşı karşıya gelecek.