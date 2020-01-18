Uluslararası Bakü Karate Şampiyonası İran'ın katılımıyla başladı

12 Yaş Altı, 18 Yaş Altı, Gençler ve 23 Yaş Altı kategorilerde düzenlenen bu şampiyonaya ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra İran, Türkiye, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kuveyt, Fas ve Umman'dan sporcular, kata ve kumite dallarında yarışacak.

Erkekler ve kadınlardan oluşan İran karate takımında Doğu Azerbaycan, Zencan, Mazenderan, Tahran ve İlam'dan karateciler yer aldı.

İran kadın karatecilerini antrenörü olarak görev yapan Ferruhnaz Erbab İRNA muhabirine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın düzeyinin yüksek olduğunu belirterek, İranlı sporcuların şampiyonada iyi bir performans sergileyerek madalyalar kazanmasını umduklarını ifade etti.

Kara Yanvar olarak bilinen 20 Ocak günü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Bakü Karate Müsabakaları 3 gün boyunca Bakü'nün Spor Kompleksi'nde devam edecek.