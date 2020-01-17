Zarif, Umman ve Kanada Dışişleri Bakanları ile görüştü

Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı Frasua Philip Schampani il görüşmede Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran’da yanlış şekilde düşürülmesinden dolayı üzüntülerini belirtti.

Kanada’nın isteği üzerine gerçekleşen görüşmede taraflar vatandaşları olayda hayatlarını kaybeden ülkeler ve İran arasında konsolosluk, teknik ve hukuki konula hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca iki ülke dışişleri bakanlıklarının uzmanlık takımları arasıdaki temasların devamı yönünde karar alındı.

İki bakan gelecekte yeniden görüşmeyi kararlaştırdı.

Zarif, ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi ile de görüştü.

Görüşme sorası Zarif, Ummanlı meslektaşının tarafından İran’a doğru yolcu edildi.

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2012