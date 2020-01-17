Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşecektir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu duyurdu.

Musevi, Hindistan’da temaslarda bulunan Zarif’in İran’a dönüş yolunda Muskat’ta kısa bir süreliğine bulunacağını ve burada Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini bildirdi.

Zarif, Hindistan’da bulunduğu sürede o ülke Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Güvenlik Konseyi Müşaviri, AB Dış Komiseri, Danimarka ve Estonya Dışişleri Bakanları ve Afganistan Milli Güvenlik Konseyi Müşaviri ile ikili görüşmelerde bulundu.

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2012