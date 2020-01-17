Ayetullah Hamenei: Devrim Muhafızlarının Amerika’ya darbesi ABD haysiyetine darbeydi

Ayetullah Hamenei Tahran Cuma Namazı hutbesindeki sözlerinde bu konuyu belirtti.

Son iki haftanın İran için istisnai bir dönem olduğunu ve bir çok acı ve tatlı olayın bu haftalarda yaşandığını ve bir çok ders alınması gerektiğini belirterek, milyonlarca kişinin General Süleymani’nin cenaze törenine katılmasının ve Amerikan üssünün füzelerle hedef alındığını bu iki haftanın unutulmaz olaylarından olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamaney, "Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gönderilen füzeler, ABD'nin haysiyetini hedef almıştır. Bu, ABD'nin süper gücüne yapılan bir saldırıdır. ABD, Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'da direniş güçleri tarafından darbe alıyor ancak verilen bu güçlü cevap, ABD'nin itibarına yapılmıştır, ne yaparsa yapsın bundan kurtulamaz." dedi.

Ayetullah Hamenei, General Süleymeni’ni Amerika tarafından teröre kurban gitmesine değinerek, ‘’Bunlar bölgenin terörizmle mücadeledeki komutanını terör etti. General Süleymani kelimenin tam anlamında bölgede terörizmle mücadelede en güçlü komutandı. Hiçbir komutan şehit Süleymani’nin yaptıklarını yapamazdı. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, Şehit Süleymani’nin tüm etrafının teröristler tarafından sarılı bölgeye helikopterle giderek düşmanı hezimete uğrattığını ve kaçırdığını belirterek, Amerikan rejiminin korkakça kendisini terör ettiğini ve bunu da açıkça itiraf ettiğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, "İran için canını feda eden Süleymani'ydi. Tahran, Kum, Kirman ve Huzistan'da meydana inen milyonlar ve diğer şehirlerde Süleymani için yas tutanlar bu büyük imtihanda yer aldılar. Halk devrimden ve İslam cumhuriyetinden yana olduğunu göstermiştir. Emperyalizme karşı olduğunu ortaya koymuştur."

Ayetullah Hamaney, "İran halkı, zorbalığa karşı direnişten yanadır. Süleymani'nin posterine hakaret edenler mi yoksa meydanlara çıkanlar mı İran halkıdır? ABD'li yetkililer İran halkının yanında olduğunu söylüyor ancak yalan söylüyor. ABD'li yetkililer hiçbir şey yapamadı ve yapamayacaktır. İran halkı samimi duruşunu gösterdi. Halkın intikam sesi, ABD üslerini vuran füzelerin yakıtıydı." görüşünü savundu.

General Süleymani’ni Siyonistlerin medya imparatorluğu tarafından terörizmle suçlanılmaya çalışıldığını ifade eden Ayetullah Hamenei, bu yönde güçlü çabaya rağmen General Süleymeni’ye halklar tarafından saygı duruşunda bulunulduğunu, Amerika ve Siyonist rejim bayraklarının ateşe verildiğini söyledi.

Yanlışlıkla düşürülen Ukrayna uçağı konusuna değinen Ayetullah Hamenei hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Biz uçak hadisesine ne kadar üzüldüysek düşman da o kadar sevindi.’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, düşmanın bu olayı kullanarak Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetleri ve düzeni hedef alacağını düşündüğünü fakat bunu yapamadıklarını söyledi.

Ayetullah Hamenei, bu hususta bazı müphem noktalar bulunduğunu, Devrim Muhafızları tarafından açıklama yapıldığını fakat benzer olayların yaşanmaması için oların tüm boyutlarının araştırılması ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Almanya, İngiltere ve Fransa’nın son günlerde Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusundaki tutumlarına değinen Ayetullah Hamenei, bu tutumu son zamanlardaki olayları etkilemek için olduğunu belirterek, ‘’Onlar İran’ı tehdit ettiler ve konuyu BM Güvenlik Konseyine götüreceklerini söylediler. Bu ülkeler zoraki savaş döneminde Saddam rejimine yapabildikleri yardımları yaptılar. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, Saddam rejiminin Almanya’dan temi ettiği kimyasal malzeme ve silahlarla İran kentlerini hedef aldığını belirterek, Fransa’nın da savaş döneminde Saddam yönetiminin İran gemilerini hedef alabilmek için helikopterler temin ettiğini ve İngiliz yönetiminin de tüm imkanları ile İran düşmanları ve Sadam’ınn hizmetinde olduğunu söyledi.

Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi sonrası kendisinin bu üç ülkeye güveni olmadığını ilan ettiğini belirten Ayetullah Hamenei bugün bu ülkelerin Amerika’nın emrinde olduğunu belli olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Bu ülkeler İran milletine diz çöktüreceklerini düşünüyorlar, sizin ağanız olan Amerika bunu yapamadı, siz İran milletine diz çöktürmek için çok hakirsiniz. ‘’ dedi.

Bu ülkelerin müzakerelerinin de aldatmayla olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, ‘’Bunlar müzakere masalarında hazır bulunuyorlar. Müzakere masası arkasındaki centilmenler aslında Bağdat havaalanında General Süleymani’yi şehit eden teröristlerdir. Bunlar sadece elbiselerini değiştiriyorlar. Çeikten elleri vardır ve bunu kadife eldivenle saklamışlardır. İçleri aynıdır ve değişmemektedir. Bunlar güvenebileceğimiz kimseler olamazlar. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012