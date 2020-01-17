General Hatemi: Amerika üssü yerel füze gücü kullanılarak hedef alınmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Savuma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi yapan General Hatemi, General Süleymani’nin terörüne değinerek bunun devlet terörü olduğunu belirterek, ‘’Amerika bir kez daha cani yüzünü dünyaya gösterdi ve terörist olduğunu herkese ispatladı. ‘’ dedi.

Hatemi, ‘’ İran her maceracılığa iktidarla cevap vermeye hazırdır ve bu doğrultuda İran sınırlı şekilde yerel füze gücünü kullanarak Amerikan üssünü hedef ‘’ dedi.

Hatemi, Amerika’nın bu olay sonrası yenide ahmaklık yapmaları durumunda daha sert yanıt alacaklarını algıladıklarını söyledi.

Akar da görüşmede General Süleymani’nin şahadetinden dolayı İran devleti ve milletine başsağlığı dileyerek, ‘’Bölgede gerginlik ve istikrarsızlık bölge ülkelerinin hiç birinin yararına değildir ve biz her zaman bölgede kalıcı istikrar istemekteyiz. ‘’ dedi.

Türkiye Savunma Bakanı, her zaman İran ve Türkiye’nin ikili ve bölgesel konularda istişaresini istediklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012