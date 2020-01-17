Musevi: Ukrayna uçağının düşmesi siyasi malzeme yapılmamalı

Musevi, Londra’da düzenlenen Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler toplantısına değinen Musevi, bu elim olayda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu toplantıdaki sarf edilen bazı sözlerin hayret verici olduğunu söyledi.

Musevi, bu elim olayın siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini ifade eden Musevi, tüm taraflardan acılı ailelerin hatırı için araştırmaların olaysız şekilde sonlanmasını istedi.

Musevi, İran’ın insani sebepler ve acılı aileler gözeterek, gönderilen heyetlerle çok açık ve geniş kapsamlı işbirliği yaptığını belirterek, yaklaşık tüm cesetlerin belirlendiğini ve tüm taraflarla işbirliği ve teknik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

İlk gün Kanada heyetine vizelerin verildiğini ifade eden Musevvi, Kanada Dışişleri Bakanının konsolosluk işbirliği istemesinin hayret verici oluğunu söyledi.

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2012