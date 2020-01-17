Gazze yine Siyonist rejim tarafından hedef alındı

Filistinli kaynaklar Siyonist rejime ait bir helikopterin Filistin Direniş Güçlerine it bir karargahı üç füze ile hedef aldığını bildirdiler.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer taraftan, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla 5 Finlandiya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 4'ü aktivist ve biri Finlandiya parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşı, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012