17 Oca 2020 09:22
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News Code: 83636998
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İranlı boksörler Ahmet Cömert Turnuvasında 7 bronz madalyayı garantilediler

İranlı boksörler Ahmet Cömert Turnuvasında 7 bronz madalyayı garantilediler

Tahran, IRNA- İstanbul’da düzenlenen Ahmet Cömert Boks Turnuvasında İranlı boksörler 3. Gün karşılaşmalarında rakiplerini yenerek bronz madalyalarını garantilediler.

Karşılaşmaların 3. Gününde İranlı boksörler 52, 57, 69, 91 ve +91 kg karşılaşmalarında rakiplerini yenmeyi başardılar ve bronz madalyaları garantilediler.

Daha önce de İran’ın 81 kg temsilcisi bronz madalyayı garantilemişti.

İran’ın 63, 69 ve 75 kg’deki temsilcileri ilk karşılaşmalarda yenilerek elenmişlerdi.

14 Ocak Salı günü 16.00'da başlayan müsabakalar ücretsizdir. Turnuvaya, İran, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Danimarka, Romanya, Irak, Moğolistan, Fas, Cezayir, Kamerun, Nijerya, Senegal, Srilanka, Somali gibi ülkelerden sporcular katılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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