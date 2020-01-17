İranlı boksörler Ahmet Cömert Turnuvasında 7 bronz madalyayı garantilediler

Karşılaşmaların 3. Gününde İranlı boksörler 52, 57, 69, 91 ve +91 kg karşılaşmalarında rakiplerini yenmeyi başardılar ve bronz madalyaları garantilediler.
Daha önce de İran’ın 81 kg temsilcisi bronz madalyayı garantilemişti.
İran’ın 63, 69 ve 75 kg’deki temsilcileri ilk karşılaşmalarda yenilerek elenmişlerdi.
14 Ocak Salı günü 16.00'da başlayan müsabakalar ücretsizdir. Turnuvaya, İran, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Danimarka, Romanya, Irak, Moğolistan, Fas, Cezayir, Kamerun, Nijerya, Senegal, Srilanka, Somali gibi ülkelerden sporcular katılacak. Turnuvanın final müsabakaları ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
yorumunuz