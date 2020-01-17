Zarif: Hindistan’da bir İran bankasının şubesi açılacak

Hindistan’da temaslarda bulunan Zarif yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanının iki ülke ilişkilerine olumlu bakış açısına sahip olduğunu ve Dışişleri Bakanının da söylediğini göre e büyük sorunların parasal konular ve petrol alımı olduğunu söyledi.

Parasal konunun çözümünün milli paraların kullanımı ile çözülebileceğini ve bu husustaki sorunların da çözülmesi gerektiğini ifade eden Zarif, bu konunun stratejik bir mesele olduğunu söyledi.

İran’ın Pasargard Bankasının Hindistan’da şube açması için gerekli izinlerin alındığını ifade eden Zarif, sermaye için İran varlıklarının kullanılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Zarif, Hindistan’ın Çabahar limanında bir banka şubesinin tesisi için de İran’ınn öneride bulunduğunu söyledi.

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2012