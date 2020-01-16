İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları görüştü

Tahran, IRNA- İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde İran’daki uçak kazası ile ilgili son gelişmeleri incelediler.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif görüşmede İran’ın, Tahran’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşların cesetlerinin nakline ve uçağı kara kutusunun araştırılmasında Ukraynalı uzmanları iştirakine hazır olduğunu bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da İran’ın tüm aşamalardaki işbirliğine teşekkür etti. Geçen Çarşamba günü Taha İmam Humeyni Havaalanından kalkan Ukrayna Havayollarına ait uçak yanlışlıkla hedef alınarak düşürülmüştür. Kazada 167 yolcu ve 9 mürettebatı tamamı hayatı kaybetti. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012