Ruhani: İran milleti Amerika’nın komplo ve ambargoları karşısında daha da güçlenmiştir

İran Merkez Bankası Genel Kurulunda konuşan Ruhani, General Süleymani’nin şehit edilmesine değinerek, ‘’İran’ın bir askeri komutanı şehit ediliyor ve bunun etkisini tüm bölge ve dünyada görebiliyoruz. Bu şahadet döviz kurları, petrol, borsa ve tüm dünya mali piyasalarını etkiledi, Siyasi ve psikolojik olarak tüm bölgede etkileri oldu.’’ dedi.

Ruhani, Amerika’ya karşı çıka az ülke olduğunu ve açık bir şekilde o ülke üssünü hedef alan ülke olmadığını ifade ederek, ‘’Amerikan Cumhurbaşkanı bizi 52 noktayı hedef almakla tehdit etmekteydi, fakat biz saldırdıkta sonra tavrı ve planı değişti ve açık şekilde geri adım attı. ‘’ dedi.

İran milletinin her hangi bir millet olmadığını ve kolaylıkla İran milletini yolundan çevirmenin mümkün olmadığını ifade eden Ruhani, savaş ve mücadele meydanında zorlukların, yaralanmaların doğal olduğunu söyledi.

Amerika Cumhurbaşkanının 2018 Mayıs ayında dünyaya İran’ın 3 aydan fazla dayanamayacağını deklere ederek nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Ruhnai, tüm zorlamalar ve baskılara rağmen İran milletinin bugün daha güçlü olduğunu söyledi.

İran’ı fiili olara dünya ile işbirliği yapabileceği ispatladığını ifade eden Ruhani, İran’ın karşısındaki tarafın güvenilir olmadığını, öngörülmez olduğunu ve hiçbir uluslararası kural ve norma uymadığını ve bunun işi zorlaştırdığını söyledi.

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2012